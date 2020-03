ЖАБЕЛЬ – Прешлого викенду дезинфиковани явни поверхносци и драги у центре шицких штирох населєних местох општини Жабель.

Робота окончена дзекуюци сотруднїцтву општинских огньогасцох котри окончели дезинфекцию, а натриюм-хипохлорит (NaClO) за тоту роботу обезпечело ЯКП „Водовод општини Жабель”.

