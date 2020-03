Општина Жабель отворела окремни имейл за потреби превозу

ЖАБЕЛЬ – Понеже од пиятку пре позарядови стан претаргнуте окончованє услугох шицких автобусних превознїкох у општини Жабель Општинска управа Општини Жабель отворела окремну имейл адресу за приєм вимаганьох за потреби орґанизованя окремного превозу, городского або пригородского.

Компетентни служби и субєкти свою вимогу за потреби своїх занятих треба же би послали на имейл prevoz.zabalj@gmail.com. У вимоги муша буц написани податки о вкупним чишлє особох, час кеди потребна превозка и як часто, релацию, назву роботодавателя, назву превознїка, реґистерски числа превозкох, мено вожачох и руту превозки.

