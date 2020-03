Оштрейши мири запровадзени и у Новим Садзе

НОВИ САД – Од вчера до дальшого у Новим Садзе, як мира за зоперанє ширеня вирусу корона, утаргнути городски превоз, а ресторани, пияци и тарґовински центри позаверани.

У городу ище будзе оможлївени транспорт особним превозком, такси службом и превозком котри превожа роботнїкох, за цо ше будзе видавац окремни допущеня.

Надалєй буду робиц лєм предавальнї поживи и апатики, а будзе допущене розвоженє уварених и пририхтаних єдлох по обисцох.

Попри тих рестрикцийох, од вчера забранєне ходзиц и до паркох и на явни поверхносци хтори наменєни за спорт и рекреацию, а пребуванє у завартим просторе огранїчене на найвецей пейц особи.

Най здогаднєме, вчера допущене власнїком псох же би их виводзели на воздух вечарами од 20 по 21 годзину, и попри полицийней годзини котра тирва од 17 по 5 годзин рано.

