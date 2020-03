Роботи буду тирвац длужей як цо ше очековало

ҐОСПОДЇНЦИ – Обнавянє будинка Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох почало 29. януара, а требало буц закончене шлїдуюцого мешаца. Медзитим, тоти роботи найвироятнєйше буду тирвац ище голєм пейдзешат днї пре нєпредвидзени проблеми у старей часци школи дзе єст вельо влаги.

На Школи потераз заменєни шицки древени дзвери и облаки, а цали обєкт будзе обилєни и знука, и звонка. Буду заменєни цегелки и реконструовани кров над централним голом, понеже премакал.

Роботу у подполносци финансує Покраїнска влада односно Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

(Опатрене 27 раз, нєшка 27)