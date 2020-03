НОВИ САД – Покраїнска влада нєшка видала сообщенє у хторим препоручени дальши мири за зменшованє пошлїдкох епидемиї вируса корона.

З тей нагоди Покраїнска влада препоручела шицким локалним самоуправом у Войводини же би обезпечели средства за поживово и гиґиєнски пакети, як помоц пензионером чийо мешачни приманя менши од 30 тисячи динари, а як потримовку 19 менєй розвитим локалним самоуправом у реализациї тей препоруки, Покраїна видвої 50 милиони динари.

