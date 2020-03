Ярнї солстиций

Александра Живкович-Бучко нам єдина од младших, „институцийно” анґажована писемнїца? – роздумуєм, у контексту „Гумна 2” на остатнїм новосадским Сайме кнїжкох. Нєєє, палє ту ище и Ася Папуґа, Сашо Палєнкаш однєдавна, а можебуц би ше ту доложело ище подаєдно мено. Гоч, тренд указує же векшина наиходзацих/замеркованих младших менох у рускей литератури, як Ваня Дула, Тамара Хрин-Рончевич, Сашо Сабадош, а верим и други чий час лєм приходзи, вше баржей буду жиц и робиц звонка институцийней орбити у народзе накресценей як „руски хлєб”.

Чиста и щира пасия, а цо ше мнє дотика (и) волонтеризем. „Одбити од цицки”, поведло би ше, знова, у народзе. Иван Медєши, наприклад. Експлицитни, нєдвосмислови ексцес за приклад… Позбул ше школи – попри церкви, дакедишнього (локалкултур) аксиома скорей як ше возпоставела „институция“, тераз у своїм змерку. Наталия Рибович, знова, то уж мултимедиялни живи експеримент. То Поп-арт, Воргол за 21. вик донайпосле; прераста перцепцийну миру живущого руского стандарду. Ванеса Гарди Валет, поведзме ище. Шветове, а нашо.

Тераз уж дас два децениї назадок сом констатовал и запровадзел анкету (ЛС, 2003) же чом млада руска интелиґенция конвертує з литератури до новинарства. То людзе хтори, шлєбодно поведзено („aпатридно” – Юлиян Тамаш), нє превжали штафету од Першей ґенерациї (Костельник єден и други, Солонарова, Рац, Гудак, Чакан, Канюх, Кирда, Папгаргаї… з тим остатнїм начишлєним наш язик ше оптимално и виражел у своїм литерарним потенциялу). Тамаш у тим шлїду функционує як гранїчнїк поставяюци фундамент литератури и язику як науки, з чим приповедка постала озбильна. Друга ґенерация, ношитель сучасней, чи модерней литератури при Руснацох (Надь, Ґарянски, Дудашова, Шанта, Якимова, Няради, Константинович…) зотарта зоз живота лєбо зацихла, охабяюци нєдокончену роботу нашлїдзену од Перших, старших. Прето, нє було хто придац штафету шлїдуюцей ґенерациї, актуалним писемнїком. Наместо, маме парадиґму Славка Романа Ронду, (зло)виснїка нових, (пост/пред)апокалиптичних часох. Синтеза гумна и поп-култури.

Катедра ше (затераз) занїма зоз Ковачом, и мнє то (затераз) ОК. Цешим, ше, медзитим, же на Шветови дзень мацеринского язика катедра орґанизовала представянє докторскей тези зоз рускиого язика др Канаме Окана. Ов-го! – руски на универзитету у далєким Японє, подумайце лєм себе! Живи нам и жилави язик! На таке цошка, и Воргол би ше сиґурно цешел.

На Сайме сом себе забавел лєм остатнє число Нового живота (словацки еквивалент нашей Шветлосци) У нїм Шуксов интервю, Медєши гвизда числа. Апатридносц par excellence, кед зме уж так окресцени.

#njemožbucprorokusvojimvalalje

#literazakarantin

