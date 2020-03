БЕОҐРАД – Министерство просвити Републики Сербиї сообщело же Пробни закончуюци испит за школярох осмих класох нє будзе отримани у предвидзеним термину, 27. и 28. марца, пре позарядови стан.

У Министерстве ше прави даскельо верзиї планох о вецей питаньох котри потераз остали нєрозяшнєни як цо то оценьованє школярох, як наставу буду надополньовац талантовани дзеци, та и як ше будзе покладац Пробни и Закончуюци испит у тим школским 2019/20. року.

