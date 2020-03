ШИД – Народна кухня, хтора роби у рамикох Червеного крижу, и у позарядовим стану приготовює полудзенки за коло 350 хасновательох у Шидзе.

По словох секретарки Червеного крижу Душици Полетан, хаснователє замодлєни же би по полудзенки посилали младши особи хтори муша ношиц защитни маски, а нєрухомим сообом Червени криж приноши полудзенок до обисца.

