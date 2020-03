Почина масовне тестированє

БЕОҐРАД – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич виявел вчера, после стретнуца зоз медицинскима фаховцами зоз Китаю, же ше у борби процив ширеня коронавирусу приступи на иншаки способ як потераз – офанзивно, зоз масовним тестированьом людзох.

Масовне тестированє, односно тестированє и лєгчейших клинїчних сликох пациєнтох, мало би почац у наиходзацих 48 годзинох. Держава додатно обезпечи 3 000 посцелї за тих пациєнтох, же би ше нє мишали зоз чежшима случаями. То модел котри применєл Китай у борби процив тей хороти.

Китайски дохторе потвердзели наш потерашнї добри приступ, алє потребна ище векша осторожносц у контролованю особох у изолациї. Прето предсидатель Вучич наявел ище оштрейши контроли.

На концу конференциї, виражена подзековносц нє лєм Китайцом котри донировали медицинску опрему, алє и шицким людзом у нашей держави котри на було хтори способ уключени до борби зоз коронавирусом.

