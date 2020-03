Волонтерски и психолоґийни центер у општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – У шицких местох општини Кула, та так и у Руским Керестуре, 19 волонтере помагаю старшим гражданом док тирва опасносц од ширеня вирусу корона.

Волонтере доставяю основни животни артикли, средства за гиґиєну, лїки до обисцох, а по потреби иду плациц и мешачни рахунки. Старши гражданє ше за тоту услугу можу приявиц на число телефона 025/724-177.

У општини уведзени и кол-центер за психолоґийну помоц. Шицки гражданє хтори жадаю совит психолоґа можу наволац число телефона 064/84-92-457.

Наведзени числа телефонох доступни кажди дзень од 00 до 24 годзин.

