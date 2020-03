Новини „Руске слово” до Кули и Сриму буду сциговац по пошти

НОВИ САД – У условийох позарядового стану и борби процив корона вирусу, НВУ „Руске слово” примушене прейґ пошти дистрибуовац тижньово новини „Руске слово” до Кули и Сриму (места: Шид, Бачинци, Беркасово и Бикич Дол), а нє прейґ колпортерох як потераз.

Прешлого тижня читаче у Кули нє достали 12. число новинох „Руске слово”, та го концом того, або шлїдуюцого тижня достаню зоз новим 13. числом.

Дистрибуция прейґ пошти превжата, медзи иншим, и пре рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.

У плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новини и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.

Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, тижньово новини „Руске слово” под час позарядового стану тиж буду такой виходзиц на сайту.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)