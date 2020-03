СЕРБИЯ – Министерство нукашнїх дїлох (МУП) Републики Сербиї порушало окремну телефонску линию и имейл адресу на хтори гражданє можу достац шицки информациї зоз компетенцийох МУП кед слово о актуалних обставинох и епидемию вируса корона.

Питаня о компетенцийох МУП гражданє можу послац на имейл infokoronavirus@mup.gov.rs, лєбо ше опитац на телефон 011/2741-580.

