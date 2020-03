И проби у КУД „Тарас Шевченко” претаргнути

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове пошвидко по преглашованю полицийней годзини и вецей державних мирох за застановйованє ширеня корона вирусу застановена робота шицких секцийох, як и сходи членох Управного одбору Дружтва.

По теди, проби поряднє отримовани и члени ше пририхтовали за рижни змаганя, Рочни вельконоцни концерт котри ше традицийно отримує на Вельку ноц, як и за госцованє у Ждинї у України котре би требало буц у юнию.

Зоз активносцами ше предлужи накадзи державни орґани принєшу одлуку о преставанє позарядовог стану.

