Материялна помоц за пензионерох и тих цо остали без роботи

КУЛА – Предсидатель Штабу за позарядово ситуациї Дамян Милянич виявел же на вчерайшей схадзки одлучене же би ше материялно помогло пензионером и тим котри остали без роботи.

Шицким пензионером хтори маю пензию меншу од 30 000 динари, обезпечи ше материялну помоц, а реализованє тей помоци почнє од шлїдуюцого тижня.

Тиж, єст вельо людзох хтори у тей ситуациї остали без роботи, та треба же би контактовали предсидателя Општини Дамяна Милянича прейґ мейлу kabinetpredsednika@kula.rs, пояшнєли свою ситуацию и за нїх будзе обезпечена єднократна материялна помоц.

