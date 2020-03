Пиячне предаванє у кулскей општини

КУЛА – На вчерайшей схадзки Кризного штабу о позарядовим стану принєшена одлука же од штвартку будзе допущене пиячне предаванє у општини Кула.

Продукователє сезонскей желєняви, овоцох и меду годни предавац свойо продукти на одвитуюцих местох од 6 по 12 годзин. Предаванє ше будзе окончовац так же би ше нє загрошело здравє гражданох, тезґи буду поставени на одвитуюцей оддалєносци, а тарґовци буду мушиц почитовац мири защити хтори предвидзени у позарядови стану, односу буду мушиц мац маску и рукавици. Список локацийох будзе обявени по конєц нєшкайшого дня.

