Робота ЯКП „Рускомˮ под час позарядового стану

РУСКИ КЕРЕСТУР ‒ Пре хвилькови позарядови стан єст пременки и у роботи ЯКП „Рускомˮ.

Руском поряднє окончує подмирйованє з воду и одвожи шмеце, док ше пияци у општини Кула нє отримую.

ЯКП „Руском” нє будзе очитовац водомери, алє хаснователє води можу явиц стан на водомеру на число телефона 705-330, а хасновательом хтори нє явя стан на водомеру будзе ше раховац їх просекове трошенє води.

Хованя ше муша поряднє окончовац лєм у присуству найблїзшей фамелиї, алє нука у каплїци нє допущене виявйованє сочувствия. Сочувствиє мож виявйовац вонка, нашвидко и без физичного контакту, док панахида тиж муши буц вонка.

