Респираторни центер у Дому здравя Кула

КУЛА – У складзе з инструкциями Министерства здравя и Покраїнского секретарияту за здравство, Дом здравя Кула прилагодзел свою роботу новонастатей ситуациї, та так роби нагла помоц, амбуланти по населєних местох, а од шицких специялистичних службох роби служба лабораторийней дияґностики и служба ґинеколоґиї.

Прижемє специялистичного обєкту, тиж по налогу Министерства здравя, претворене до респираторного центру, односно до респираторней амбуланти, и то ткв. „червена зонаˮ, дзе дохторе буду препатрац лєм тих пациєнтох за хторих ше сумня же су инфицировани з вирусом корона.

„Желєна зона“ резервована за пациєнтох хтори нє маю знаки инфицированя з вирусом корона и їх препатраю дохторе общей пракси и педиятри. Совитовалїще за беби нє роби праве прето же би ше их защицело од вирусу.

Директор Дома здравя Кула др Жарко Шевин апеловал на шицких гражданох општини же би ше притримовали мирох особней гиґиєни, же би тоти хтори у самоизолациї почитовали предписани мири и же би под час изолациї слухали совити дохторох.

