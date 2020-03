На стреду зоз дюрдьовскей церкви Служба Божа будзе емитована уживо

ДЮРДЬОВ – Од прешлого пиятку, 20. марца, Служби Божи у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, отримую ше без присуства вирних, пре ширенє корона вируса. Од теди ше нашо вирни модля у своїх обисцох.

Пред даскельо днями, внєдзелю, 22. марца, о. Михаил Холошняй прейґ власного Фейсбук профилу директно преношел нєдзельову Службу Божу котру служел у дюрдьовскей церкви. Так будзе и шлїдуюцей нєдзелї. Хто жада Службу може провадзиц од дзешец годзин дополадня на Фейсбук профилу Mihail Holosnjaj.

Пред тим, наютре, на стреду 25. марца, преждоствящену Службу Божу зоз дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви годно провадзиц тиж у директним уключеню на спомнутим Фейсбук профилу. Служба почне на 9 годзин.

