ШИД – Полицийна управа Сримска Митровица поднєсла виновни прияви процив особох хтори ше нє притримовали мирох хтори предписала Влада Републики Сербиї у позарядовим стану.

Потераз поднєшени два виновни прияви процив особох зоз подруча општини Шид хтори потупели миру самоизолациї и штири виновни прияви процив особох хтори потупели миру забрани рушаня такволану полицийну годзину.

