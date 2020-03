НАШО МЕСТА – Дзекуюци интернет технолоґиї, живот под час позарядового стану у велькей мири уплївує на социялни интеракциї, нє лєм младших, алє и старших особох.

Понеже у позарядовим стану забранєне же би ше у єдней просториї находзели вецей як пейц особи, як мож видзиц на дружтвеней мрежи Фейсбук, млади ше зоз наших местох прейґ апликациї Дуо на мобилних телефонох, лєбо на иншаки способи, стретаю вирално и дружа ше.

Тоти фотоґрафиї нам пожичели млади зоз Коцура и Руского Керестура.

