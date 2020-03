Молитви за вирних

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У позарядовим стану велї вирни нє можу пойсц до церкви прияц св. Причасц и вимодлїц молитви. Прето ше нашим священїком людзе явяю за духовну помоц и молитву котра би була прикладна пандемиї вирусу корона.

О. Владислав Варґа вирним препоручує модлїц молитву зоз 1978. року котра наменєна праве тим котри ше нє можу причасцац, а сцели би прияц Живого Бога под видом св. Причасци.

О. Варґа препоручує и другу молитву до Мариї у котрей ше модлї за очуванє од того вирусу. Обидва молитви мож пречитац на ту – МОЛИТВА КОРОНА ВИРУС.

