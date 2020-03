Обвисценє зоз Оддзелєня за дружтвени дїялносци

КУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци општини Кула од вчера свойо услуги будзе давац у чаше од 9 до 12 годзин. Шицку документацию цо гражданє маю придац до тей Служби годни то окончиц у голу Услужного центру, тє. уруциц их до одредзеней шкатули.

Тото ше одноши на гражданох хтори маю витвориц право на дзецински або родительски додаток, на беби-пакет, мацерински додаток, положнїцке надополнєнє, вимогу и потвердзеня за попуст за струю, требованє за трансфер средства за индиректних буджетских хасновательох, з обласци борецко-инвалидскей защити и документацию за права вибеженцох.

