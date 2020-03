НОВИ САД – Од вчера на нашим сайту зоз правого боку, у секциї ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ КОЛ ЦЕНТРОХ И ДОМОХ ЗДРАВЯ находзи ше прегляд телефонох здравствених установох нє лєм по наших местох, алє и на подручу цалей держави.

Ту мож найсц и числа телефонох за психосоциялну помоц и потримовку, Министерства нукашнїх дїлох, Тарґовищней инспекциї, епидемиолоґийних службох, кол центри за помоц старшим гражданом и други.

Список тих телефонох на сайту будзе нєпреривно стац покля ше нє закончи позарядови стан.

