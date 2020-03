РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, хтора ше ровна по григориянским календаре, нєшка швето Благовищенє Господнє.

Церква з тим шветом означує дзень кед архангел Гавриїл наявел Мариї же народзи Исуса, и спада до стаємних (вше на исти датум) Богородичних шветох, а з датумом є вязане за Крачун.

У керестурскей парохиї того року нє будзе традицийна Вельконоцна споведз хтора вше була на тото швето, понеже пре позарядови стан утаргнути богослуженя за вирних.

Но, вирни муша знац же ше и попри тим духовни живот у парохиї нє претаргує, священїки и нєшка, як и кажди други дзень, буду Служиц Службу Божу сами, та ше вирни духовно до нєй можу уключиц зоз своїх домох.

Най здогаднєме, єст можлївосци модлїц ше и особнє молитву покаяня хтору мож найсц и на боку Рутенпресу, а приватно ше мож пойсц помодлїц и до самей катедралней церкви хтора отворена кажди дзень од 8 до 10 годзин.

