ШИД – Општински штаб за позарядови стан на вчерайшей схадзки принєсол одлуку же би шицки предавальнї присподобели роботни час спрам мирох Влади Сербиї у позарядовим стану.

Од пондзелку по соботу предавальнї буду робиц од 7 по 15 годзин, нєдзелями од 4 по 7 годзин за особи старши од 65 роки, а од 8 по 15 годзин за других.

Предавальнї обовязани провадзиц же би єдна особа заберала 10 квадратни метери.

