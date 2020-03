Од ютра нови приступ у тестированю

БЕОҐРАД – Министер здравя Златибор Лончар наявел же ше од ютра, односно док ше сполня шицки потребни условия, прейдзе на нову методу у борби процив корона вируса цо подрозумює тестированє векшого числа людзох. За тоту стратеґию ше, як Лончар виявел, фах опредзелєл у консултациї зоз фаховцами зоз Китаю и на основи их искуства, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Министер розтолковал же шицки доми здрая буду мушиц обезпечиц по єден обєкт у хторим буду мац рендґен апарат и апарат за лабораторию за преверйованє кревовней слика.

Як гварел, шицки пациєнти хтори буду мушиц буц тестировани, буду одходзиц до домох здравя, а же епидемиолоґове буду одредзовац хто треба же би бул тестировани на таки способ.

