Мож превжац защитну маску

РУСКИ КЕРЕСТУР – Даскельо тапетарски фирми зоз Руского Керестура понукли ше зошиц защитни маски. Медзи нїма и Тихомир Медич, власнїк тапетариї „Еуроˮ.

Заняти у тей фирми потераз нашили вецей як 1 000 маски, коло 500 однєсли до предавальньох, трафикох и на пошту же би их преважали шицки людзе хторим ше потераз нє удало купиц маску, а цо окреме препоручлїве пре ширенє тей оберацей хороти.

Защитни маски памучни, та их после хаснованя треба лєм прерайбац, осушиц, а потим дезинфиковац зоз горуцу пейґлу, и так их мож вецей раз хасновац.

Материял за маски обезпечела Општина кула, а кажде кому ше потераз нє удало обезпечиц защитну маску, може ю безплатно превжац у ЯКП „Рускомˮ по 12 годзин, або у тапетариї „Еуроˮ, при Тихомирови Медичовому.

