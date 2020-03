ЛАҐ предава продукти прейґ дружтвених мрежох

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ шицким заинтересованим продуковательом и тим цо лєм предаваю овоц, желєняву або даяки други намирнїци, а хтори зоз териториї општини Кула або Вербас, понука можлївосц оглашованя и предаваня прейґ урядового Фейсбук боку и Инстаґрам профилу.

Як визначую зоз Здруженя ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ, задумка така же би ше на Фейсбук и Инстаґрам профилох шицки хтори предаваю даяки намирнїци оглашовали зоз своїма продуктами зоз назначенима ценами, контактом або адресу дзе мож купиц продукти. Тиж, треба назначиц чи постої можлївосц випоручованя на хижну адресу. На тот способ пробую злучиц продуковательох зоз купцами прейґ такволаного електронского пияцу.

Продукователє або тарґовци треба же би на имейл адресу lag.srcebacke@gmail.com або до инбоксу на Фейсбук боку Локална акциона ґрупа „Срце Бачкеˮ доставели информациї о своїм продукту, по можлївосци зоз фотоґрафию, та тото шицко будзе подзелєне на дружтвених мрежох.

Продукователє и тарґовци кажди дзень буду мац можлївосц оглашовац ше и ажурирац свойо понукнуце. Зоз ЛАҐ-у поручую же би ше на тот способ могло помогнуц малим ґаздовством и индивидуалним продуковательом зоз тих двох општинох, хтори пре забрану роботи пияцох нє маю дзе попредац свойо продукти.

Окрем на дружтвених мрежох, ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ, Керестурци свойо продукти тиж можу предавац и прейґ дружтвеней мрежи Фейсбук, на ґрупи – Руски Керестур.

