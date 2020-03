Робота служби Националного совиту зменшана

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре позарядово мири защити од ширеня корона вирусу служба Националного совиту Руснацох, хторей шедзиско у Руским Керестуре, роби лєм найнєобходнєйши роботи. Телефони служби 025/705-222 и 705-333 доступни од 9 до 15 годзин.

Як дознаваме од Желька Ковача, служба редуковала свою роботу а по препорукох зоз Канцелариї за людски и меншински права и од Координациї националних совотох, та заняти углавним робя з дому, алє телефон служби доступни як назначене.

По Ковачових словох препоручене им як усоглашиц роботу зоз терашнїм станом, як трошиц средства, и цо баржей мерковац и зменшац и роботу и предвидзени подїї, бо нїхто нє ґарантує же тераз уплацованє средствох и надалєй будзе поряднє як цо було потераз.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)