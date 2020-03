Поживу годно предавац на даскелїх местох

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – На вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, командант Штабу принєсол Препорученє заинтересованим особом котри жадаю предавац овоц, желєняву, мед, пресади и квеца, односно особом хтори поднєсли вимогу за дозволу предаваня на пияцу.

Препорученє вимага од продукователох же би сполнєли шлїдуюци условия: же су реґистровани польопривредни ґаздовства, же маю доказ о закупеним пиячним месце, на даєдним з пиячних местох у општини Кула и же би їх место пребуваня було на териториї општини Кула.

Зоз заключеньом команданта Штабу за позарядово ситуациї општини Кула предвидзени шлїдуюци предайни места:

У Руским Керестуре – М. Тита (при парку – два тезґи);

У Кула на М. Тита (прейґ драги предайного обєкту „Идеяˮ); В. Влахович (опрез предайного обєкту „Идеяˮ, а прейґ драги церкви Св. Марка); На углє улїцох И. Л. Рибара и В. Влаховича; В. Влахович (при голубарнїку) и М. Тита (при турист бироу).

У Крущичу на М. Тита (при школи); на углє улїци М. Тита и В. Назора и на М. Тита (опрез пензионерского клубу, два тезґи);

У Червинки: на углє улїци М. Тита и М. Пияде (паркинґ простор при предайного обєкту „Максиˮ); на углє улїци М. Пияди и И. Л. Рибар и на М. Тита (паркинґ простор опрез стадиона);

У Сивцу: на А. Чарноєвича (при будинку); на Б. Дїласа (при плей офу) и на М. Тита (при памятнїку).

Предаванє ше будзе окончовац у периодзе од 7 по 12 годзин кажди дзень у местох општини Кула. Пулт за предаванє нє шме буц длугши од 2 метери. На предайним месце може буц лєм єдна особо хтора предава (за пултом), а под час предаваня муши хасновац защитни средства (защитни маски и рукавици) и дезинфекцийне средство.

На предайним месце нє може буц вецей як 5 особи хтори муша водзиц рахунку же би були оддалєни 2 метери єдни од других, а особа хтора предава муши орґанизовац предаванє у складзе зоз спомнутима мирами.

Контролу дозволох за роботу и надпатранє роботи будзе окончовац компетентна инспекция, а Ришенє о локацийох и местох предаваня будзе видавац компетентни орґан општини Кула.

