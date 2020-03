БЕОҐРАД/НОВИ САД – НВУ „Руске слово” зоз своїма змистами участвує у проєкту „Диґитална солидарносц” котри порушала Влада Републики Сербиї под час позарядового стану и борби процив корона вирусу.

У условийох самоизолациї, змисти по руски мож провадзиц на тим линку „Диґитална солидарносц”: https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/#digitalnasolidarnost.

За проєкт „Диґиталну солидарносц” змисти на язикох националних заєднїцох координує орґанизация Херор медиа понт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)