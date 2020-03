И у Шидзе оможлївене лєгчейше подзвигованє пензийох

ШИД – На основи мирох Влади Републики Сербиї, Општински Штаб за позарядово ситуациї принєсол нєшкавчера заключенє з хторим ше оможлївює подзвигованє пензийох пензионером хтори пред тим нє мали овласцену особу.

Спрам заключеня, достаточно же би з окремним писменим овласценьом хторе глаши на одредзену особу и зоз особнима карточками пензионера и овласценей особи могла буц виплацена пензия пензионером.

У овласценю треба написац податки о особи хтора дава овласценє, навесц банку, жиро-рахунок и винос средствох хтори ше дзвига, як и особни податки особи хтору ше овласцує же би подзвигла пензию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)