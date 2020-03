Нєшка заєднїцка молитва зоз папом

ВАТИКАН – Нєшка на 18 годзин у базилики св. Петра папа Франциско будзе предводзиц окремну молитву хтору прейґ средствох информованя, радия, телевизиї и интернету годни директно провадзиц вирни по цалим швеце.

Заєднїцка молитва з папом на далєко, у духовним зєдинєню, будзе отримана пре днї церпеня у хторих ше находзи цали швет залапени зоз пандемию ширеня корона вирусу.

Молитва будзе базована на читаню слова Божого тє. св. Писма, а тиж будзе и кланянє пред св. Тайнами одн. Исусом у Еухаристиї. Папа поволує шицких християнох на пандемию вирусу одвитовац зоз пандемию молитви.

Папа потим подзелї свой пастирски благослов Урби ет орби (Городу и швету) пред празну площу св. Петра дзе ше звичайно отримую стретнуца зоз вирнима з цалого швета. На тот завод вирни прейґ виртуелних вязох годни прияц папов благослов, а тиж и полни одпуст пред наиходзацим шветом Пасхи.

Нашо вирни грекокатолїки у тей подїї можу участвовац провадзаци медиї на горватским язику, як цо ХТВ, Лаудато ТВ, а тиж и прейґ їх профилох на дружтвених мрежох од котрих и фейсбук.

Вчера на поладнє, папа тиж прейґ средствох явного информованя предводзел и заєднїцку молитву „Оче наш” на цо були поволани шицки християнски деноминациї.

