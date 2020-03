„Руском” нєшка дезинфикує улїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Потим як почнє полицийна годзина, нєшка би требало почац дезинфикованє улїцох по цалим валалє, дознава Рутенпрес од директора ЯКП „Руском” Иґора Фейдия.

По його словох, кед хвиля допущи, нєшка од 17 годзин би требало почац дезинфикованє керестурских улїцох зоз тракторским атомизером и новим огньогасним камионом цо оконча роботнїки Рускому и члени Добродзечного огньогасного дружтва.

Най здогаднєме, уж даскельо днї, по одлукох Општинского штабу за позарядово ситуациї и у Керестуре „Руском” поряднє дезинфикує явни установи, здравствену амбуланту, пошту, банкомати и други найфреквентнєйши места у валалє. Дезинфикована и Школа, церква и други обєкти у валалє.

Дезинфикованє цалого валалу би требало буц окончоване голєм раз тижньово, у зависносци од ситуациї и обще предписаних мирох защити.

