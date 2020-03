У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тогорочне тринасте число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене позарядовому стану котре преглашене пре епидемию корона вирусу. Прето нашо читаче можу достац надосц информациї о тим як ше по наших местох орґанизовали здравствени служби и други явни подприємства и кризни штаби хтори унапрямую роботу локалних институцийох у защити од ширеня тей оберацей хороти.

Попри тим, у новинох мож пречитац и як позарядова ситуация уплївує на ярнї роботи на польох, о претаргованю шицких активносцох у наших културно-уметнїцких дружтвох, о задовольованю духовного живота вирних у тей ситуациї, алє и як ше одвива настава прейґ Другей програми Радио-телевизиї Войводини на руским язику.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Йоаким Папуґа зоз Руского Керестура и Лидия Юрак зоз Горватскей, а ту и треце предлуженє фельтону „Три ювилеї трох ґимназийох” авторки Славици Фейса.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а у рубрики „Горуци тепши” понукаме рецепти за домашнї хлєб.

