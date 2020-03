Нєодлуго пакети за пензионерох

ШИД – Командант општинского Штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович на нєшка отриманей конференциї за новинарох гварел же на подручу општини нєт хорих од вируса корона, а нє призначени анї случаї же при дакому установени спомнути вирус.

Семенович гварел же ше и надалєй запровадзую мири дезинфекциї як у Шиду, так и у валалох општини и поволал шицких на притримованє мирох Влади Републики Сербиї хтори на моци у позарядовим стану, насампредз же би старши од 65 роки нє виходзели з обисцох и же би були почитовани мири самоизолациї, як и почитованя полицийней годзини.

Додал и же достати средства од АП Войводини за потреби пририхтованя безплатних пакетох поживи и хемийних средствох за 3 475 пензионерох хтори маю пензию меншу од 30 000 динари и же у наступних седем дньох волонтере пакети принєшу до їх обисцох.

За шицки питаня доступни волонтере КОЛ центру на телефон 022 712-122, Дома здравя 712-522 и Полицийней станїци Шид 712-222.

