Почала робиц треца змена амбуланти за акутни респираторни хороти

ЖАБЕЛЬ – Дом здравя Жабель отворел телефонску линию за пациєнтох котри маю симптоми инфекциї орґанох за диханє.

Робота Централней специялизованей амбуланти за респираторни инфекциї Дому здравя Жабель закончує ше на 17 годзин, кед почина полицийна годзина, та у амбуланти за акутни респираторни хороти Дома здравя Жабель у Чуроґу од вчера, 25. Марца, активоване число телефона на котре гражданє можу достац потребни информациї од седемнац годзин пополадню по седем рано. Число телефона 064 805 72 26, седем днї у тижню.

