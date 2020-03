Општинска управа Жабель помага у сполньованю вимоги за роботу на полю и фармох

ЖАБЕЛЬ – Министерство польопривреди превжало мири, а у тей реализациї своїм продуковательом помага Општина Жабель, односно Општинска управа Жабель, же би ше польопривреднїком, статкаром, овоцаром и продуковательом желєняви вишло вочи и допущело робиц и под час полициней годзини.

Польопривреднїки котри маю потребу робиц на полю и после 17 годзин треба же би поднєсли вимогу Управи за защиту рошлїнох хтора доступна у електронскей форми, статкаре Сектору за польопривредну инспекцию, овоцаре и продукователє желєняви Управи за защиту рошлїнох.

Продукователє з Општини Жабель вецей информациї можу достац на число телефона 064/88-18-449 Министерства польопривреди, оддзелєнє задлужене за Южнобачки округ, як и у Општинскей управи Жабель на шлїдуюци телефони 021/210-22-55, 064/11-71-295, 064/28-134-68 дзе мож достац технїчну потримовку за подношенє спомнутей вимоги.

Вона ше состої од упутйованя на адекватну адресу Министерства польопривреди. Та старшим продуковательом найвигоднєйше же би им младши помогли виполнїц потребну вимогу. Помоц у Општинскей управи Жабель мож достац кажди роботни дзень од 7-15 годзин. Їх роботни час ше пременї у хвильки кед ше предлужи полицийна годзина.

Вимогу ше може виполнїц лєм електронски. Особа котра достанє дошлєбодзенє робиц под час забрани рушаня, ма обавязку же би зоз собу нєпреривно ношела роботни налог, односно дошлєбодзенє за роботу. Дошлєбодзенє важи лєм єден дзень, а сцигнє найпознєйше за штерацец осем годзини. Продукователє треба же би знали же на валалє младши як седемдзешат роки шму робиц на полю, а старши треба же би нашли дакого хто им пороби потребне.

