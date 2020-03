Дезинфиковани Дом школярох у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки ЯКП „Руском” по налогу Штабу за позарядово ситуациї општини Кула дезинфиковали шицки просториї Дому школярох хтори ше находзи у комплексу керестурскей Штреднєй школи Петро Кузмяк.

Присутни бул и предсидатель Општини и Штабу Дамян Милянич, як и директор Дому здравя Жарко Шевин. Як за Ку-медию виявел предсидатель Милянич, то була порядна нащива Рускому Керестуру у рамикох каждодньового обиходзеня шицких месних заєднїцох у општини.

По його словох, нащивели и Дом школярох же би ше видзело як го пририхтац за можлїве змесценє особох до изолациї, док почнє масовне тестированє гражданох на присуство корона вирусу.

Як виявел предсидатель Милянич, важне же интернат дезинфиковани, випражнєти и пририхтани за можлїву намену. Надополнєл го директор др Шевин, же Дом за тото цалком виполнює просторни и материялно-технїчни стандарди, зоз щирим наздаваньом же ше то нє случи. Заш лєм ше муши буц порихтани и за таку можлївосц же би ту були змесцени пациєнти зоз лєгчейшу клинїчну слику.

Др Шевин тиж потвердзел же до тераз нєт податки о заражених особох у кулскей општини и поволал шицких почитовац предписани мири, а поготов особи у домашнєй изолациї.

Треба надпомнуц, як дознаваме од директорки Школи Хелени Пашо Павлович, ище пред тим сама Школа тиж дезинфиковала цали обєкт, а тераз було ище єдно дополнююце дезинфикованє интернату.

