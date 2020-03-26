Нєшка на сайт поставене нове число новинох

НОВИ САД – Як уж скорей наявене, НВУ „Руске слово”, у условийох позарядового стану и борби процив ширеня корона вирусу, своїм читачом такой оможлїви информованє и читанє тижньових новинох „Руске слово” прейґ интернету.
Так нєшка на нашим сайту поставене нове, 13. число „Руского слова” на тим линку.
Така мира превжата, медзи иншим, и пре рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.
Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.