Вименка школского календара – без ярнього розпусту у Войводини

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци пре позарядови стан на цалей териториї Републики Сербиї, принєсол одлуку о пременки календара образовно-воспитней роботи покраїнских основних и штреднїх школох за школски 2019/2020. рок.

Пре пандемию вируса COVID-19 и уводзенє велїх мирох хтори ше одноша на контролу рушаня гражданох, як и на утаргованє городских и медзигородских автобусних линийох и шицких културних и спортских змистох, ресорни секретарият трима же треба место планованого ярнього розпусту у периодзе од 10. по 20. април предлужиц зоз наставу на далєкосц, окрем под час вельконоцних шветох.

У складзе зоз наведзеним, плановану пременку календара ше будзе запровадзовац на шлїдуюци способ: под час вельконоцних шветох по Грегориянским календаре, од 10. по 13. април, як и под час шветох по Юлиянским календаре, од 17. по 20. април нє будзе настави, алє ше будзе емитовац едукативни змисти у вязи зоз Вельку ноцу, як и змисти яки ше одноша на шлєбодни час школярох. Плановане предлужованє настави на далєкосц почина 21. априла, уключуюци и наставу каждей соботи.

Вименка школского календара источашнє оможлїви надополнєнє препущених сеґментох наставного процесу. На основи тей мири обчекує ше же ше после нормализациї ситуациї образовно-воспитна робота враци до порядних цекох и же ше наставу закончи у планованим чаше.

Попри тим, министер Младен Шарчевич наявел же ше почало пририхтовац тести за покладанє Пробного закончуюцого испиту за школярох осмих класох котри би мал буц отримани после Велькей ноцищ

