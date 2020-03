Сашо Палєнкаш обявел руски писнї у акустичней верзиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сашо Палєнкаш, познати руски кантавтор и културни дїяч, на своїм Ют’юб каналу обявел серию видео знїмкох познатих руских шпиванкох обробени у власним аранжману и виводзеню.

Сашо на тим каналу понукнул осем шпиванки, прилагодзени за виводзенє на акустичней ґитари.

Як гвари автор тих знїмкох, лїстина писньох будзе преширена, а циль тей „акциїˮ з єдного боку, же би ше людзом прекрацел час у изолациї, а тиж и же би ше других музичарох инспировало, та можебуц и виволало на подобну „акциюˮ.

Лїстина писньох доступна на тим линку.

