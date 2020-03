У заєднїцкей молитви папа подзелї и полни одпуст

ВАТИКАН – Як уж наявене, нєшка на 18 годзин, у базилики св. Петра папа Франциско будзе предводзиц окремну молитву хтору прейґ средствох информованя, радия, телевизиї и интернету годни директно провадзиц вирни по цалим швеце.

Молитва будзе базована на читаню св. Писма, а тиж будзе и кланянє пред св. Тайнами одн. Исусом у Еухаристиї. Папа потим подзелї свой пастирски благослов Урби ет орби (Городу и швету) пред празну площу св. Петра

На тот завод вирни прейґ виртуелних вязох годни прияц папов благослов, а тиж и полни одпуст пред наиходзацим шветом Пасхи. Як наглашели и нашо священїки и нашим вирним грекокатолїком препоручели вихасновац нагоду достац полни одпуст пред шветом Пасхи.

Понеже ше тераз нє мож индивидуално висповедац, полни одпуст прейґ папового поштреднїцтва може достац кажде хто ше провадзаци тоту подїю, у своїм шерцу щиро покає за свойо грихи. Полни одпуст значи пребаченє грихох, алє и пребаченє шицких карох за тоти грихи хтори би вирни иншак мал одбувац. Так достати полни одпуст подрзумює же би ше вири заж лєм и особнє висповедал док за то будзе нагоди.

И нашо вирни грекокатолїки у тей подїї можу участвовац провадзаци медиї на горватским язику, як цо Горватска радио-телевизия (ХРТ), Лаудато ТВ, а тиж и прейґ їх профилох на дружтвених мрежох од котрих и фейсбук.

Директни пренос з Риму будзе преношиц и Беоґрадске надвладичество на своїм Фейсбук боку и Ютюб каналу. Потим такой шлїдзи и директни пренос Служби Божей з Беоґраду хтору будзе служиц архиепископ беоґрадски Станислав Хочевар.

