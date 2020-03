На нєдзелю Служба Божа з керестурскей катедрали – прейґ Фейсбуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю першираз будзе преношена и Служба Божа з нашей катедралней церкви св. Миколая у Руским Керестуре, а прейґ дружтвеней мрежи Фейсбук.

Служба будзе служена и преношена на 11,30 годзин, а годно ю провадзиц на фейсбук профилу Katedrala Sv Nikolaja хтори штварток 26. марца отворени на тей дружтвеней мрежи праве за тоту нагоду.

У тим помогнул Тихомир Фейди, а як виявел парох керестурски о. Михайло Малацко, преношенє Служби на идуцу нєдзелю будзе проба же би ше на шлїдуюцу могло преношиц и на Квитну нєдзелю, а потим и богослуженя з нагоди наиходзацей Велькей ноци.

Най здогаднєме, подобну праксу, преношенє богослуженьох прейґ дружтвених мрежох уж практикую и други нашо парохиї, за тераз у Дюрдьове и Коцуре, та и у Петровцох у Горватскей.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)