Кулянцом идуцих дньох по пошти сцигню два числа „Руского слова”

НОВИ САД – Пре огранїченя у условийох позарядового стану и борби процив ширеня корона вирусу, предплатнїки новинох „Руске слово” у Кули прейґ пошти у наиходзацих дньох достаню аж два числа – нове 13. и од прешлого тижня 12. число.

НВУ „Руске слово” примушене прейґ пошти дистрибуовац тижньово новини „Руске слово” до Кули и Сриму (места: Шид, Бачинци, Беркасово и Бикич Дол), а нє прейґ колпортерох, як потераз.

Дистрибуция прейґ пошти у Кули уведзена, насампредз, пре рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.

