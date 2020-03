У вербаским Дому здравя респираторна амбуланта почала робиц нєпреривно

ВЕРБАС – У Дому здравя ,,Велько Влахович” у Вербаше од стреди, 25. марца, респираторна амбуланта почала робиц нєпреривно, през 24 годзини, за пациєнтох котри маю звекшану тїлесну температуру и тих котри маю респираторни здравствени почежкосци.

Числа телефонох у респираторней амбуланти то 021/ 7954 434, 062/ 780 289, 064/ 846 81 05 и 064/ 846 81 06.

Пре позарядови стан и полицийну годзину Дом здравя у Вербаше роби од 7 по 18 годзин. Роботни час Служби наглей помоци од 00 по 24 годзин, а число телефона 021/ 704 124.

Числа телефонох на котри ше мож информовац у вязи зоз здравственим станом, отвераня хорованя, виписованя порядней терапиї лєбо даякого другого питаня за вибраного дохтора то 021/ 7954 436 и 021/ 705 400, а за педиятра 021/ 7954 440 и 021/ 7954 444.

Шицки додатни информациї гражданє можу достац каждого роботного дня од 7 по 15 годзин на числа телефонох 021/ 7954 458 и 021/ 7954 423.

У периоду од 7 по 20 годзин ше мож додатно информовац и на числа телефонох 063/ 860 70 34, 062/ 780 285 и 062/ 780 259.

Число СОС телефона за психолоґийну помоц шицким гражданом, на котре ше мож обявиц каждого роботного дня од 7 по 15 годзин, то 021/ 7954 485 и 021/ 700 208, а од 7 по 20 годзин на число телефона 063/ 860 70 59.

Зоз вербаского Дома здравя апелую на шицких гражданох же би поступали у складзе зоз препорученями и упутствами котри дали компетентни державни орґани пре зопераня зявйованя и евентуалного ширеня коронавирусу.

Шицки пациєнти котри приходза до тей установи, треба же би поступали так як назначене и обявене у упутству и же би ше явели на шалтер котри ше находзи коло Служби наглей медицинскей помоци.

