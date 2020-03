Наталия Будинскова видруковала визир на 3Д друковачу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наталия Будински, професорка математики у Школи „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, на 3Д друковачу видруковала визир за твар.

Наталия прейґ Фейбук ґрупи „Визионари Србијеˮ, у хторей ше збераю людзе зоз цильом же би направели цо вецей визири зоз помоцу 3Д друковача, а хтори потим дзеля медицинским роботнїком, пришла на идею же би и сама дала свойо доприношенє у борби процив ширеня вирусу корона.

За друкованє таких визирох потребни 3Д друковач хтори Наталия достала од „Йоханес Кеплерˮ Универзитету зоз Австриї на хаснованє у настави у керестурскей Школи. Тиж так, за друкованє потребни и модел визиру у диґиталней форми.

Як гварела Будинскова, за друкованє визирох потребне досц часу и специялни материял, та у складзе зоз можлївосцами даскельо защитни маски хтори направела подаровала до апатики и до Дому здравя дзецинскому диспанзеру у Руским Керестуре.

