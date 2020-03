Жителє Општини Жабель достали безплатну психолоґийну потримовку

ЖАБЕЛЬ – Од стреди, 25. Марца, мастер психолоґ и психотерапеут Миряна Латинкич зоз Жаблю шицким гражданом Општини Жабель дава безплатну психолоґийну потримовку.

– Потримовка потребна. Шицки ше по першираз стретаме зоз тоту специфичну ситуацию. Шицки котри маю потребу най волаю. У таких позрядових ситуацийох, з початку чувствуєме страх котри наш механїзем охрани, а познєйше вон може ескаловац до психичних завадзаньох, гварела мастер психолоґ и психотерапеут Миряна Латинкич котра роби у приватней ординациї у Новим Садзе.

Контактирац ю мож на число телефона 060/42-555-40, кажди дзень, седем днї у тижню, од седемнац по дзеветнац годзин. Розгварка безплатна.

У Доме здравя Жабель уж длугши час нєт занятого психолоґа або психотерапеута, пре нєдостаточне число гражданох.

