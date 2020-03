Окончує ше дезинфекция на териториї вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас, на чолє зоз командантом Штабу Миланом Ґлушцом, принєсол одлуку же би ше дезинфиковало явни установи на териториї цалей општини.

Тоту значну акцию, у дньох борби з коронавирусом, окончую роботнїки ЯКП ,,Комуналєц” Вербас, як и комунални редаре и волонтере котри достали леґитимациї у шицких месних заєднїцох, а котри предходно прешли обуку за тоту файту интервенциї.

Дезинфикованє ше окончує, як у городу, так и у шицких валалох вербаскей општини. Месни заєднїци у населєних местох достали по два атомизери (розпирсковачи) од Штабу за позарядово ситуациї ОВ. Шицки мири ше запровадзує з цильом защити шицких гражданох од вирусу Ковид-19.

У Вербаше перше дезинфиковани Общи шпиталь, а потим и Дом здравя ,,Велько Влахович” и Ґеронтолоґийни центер. Подполно дезинфиковани и просториї апатикох, месни амбуланти, шицки ґеронтолоґийни доми, спортски гали и други явни обєкти, институциї, установи, школи и церкви.

Опрему и средства котри ше хаснує за дезинфикованє обезпечела Општина Вербас.

– Маме достаточне число апаратох и количество средствох же бизме цо скорей обишли шицки явни обєкти, почитуюци приоритети. Нє виостанє анї дезинфекция явних поверхносцох, улїчкох и обєктох колективного биваня. Важне же бизме ше притримовали шицких предписаних мирох, же би гражданє остали дома, окреме тоти старши як 65 роки, цо им и обовязка. Тиж контролуєме людзох котрим преписана самоизолация и так шицки даваме доприношенє у борби процив епидемиї – гварел Ґлушац спред Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас.

