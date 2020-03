ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї дал препорученє ЯКП „Стандард“ же би наютре, од 8 по 14 годзин, отворел Желєни пияц зоз запровадзованьом гиґиєнско-епидемиолоґийних мирох защити.

„Стандард“ ма покончиц дезинфекцию цалого пияцу и направиц нови розпорядок за предаванє, а особи хтори предаваю муша ношиц защитни маски и рукавици.

На уходох до пияцу, волонтере Штабу буду контроловац запровадзованє розказаних мирох.

